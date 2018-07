"No acordamos un congelamiento de precios, creemos mantenerlos hasta fin de año"

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES







"Ayer no hubo un acuerdo; hubo un informe al presidente Mauricio Macri sobre la situación en el sector: en este año la producción creció un 8 por ciento, el consumo per cápita el 6 por ciento, las exportaciones el 60 por ciento y el precio de la carme aumentó menos que la inflación".



-"Desde el 2015 a la fecha la inflación fue del 90 por ciento, y el aumento fue de 50 por ciento. Creemos que la oferta va a estar muy firme y que por tres o cuatro meses los valores de la hacienda no se van a modificar; personalmente creo que de acá a fin de año no va a haber aumentos significativos en el precio de la carne... pero esto es una estimación, no un compromiso."







