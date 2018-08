Sobre el destino de la adrenalina de la alta competencia:



"Yo lo veo como camarógrafo de National Geographic, es un fanático de la ecología y los animales, busca lugares raros para ver especies raras en su ámbito natural".



Referido a si puede volver a vivir a la Argentina:



"No lo veo viniendo a la Argentina porque sus tres hijos son estadounidenses y entraron en la vida escolar ya, no creo que venga a vivir a Argentina, ahora la prioridad la va a tener la familia y los chicos tienen sus amigos y su escolaridad allá, es difícil que vengan para estos lados".





"Conmovido un poco porque no sabía nada hasta una hora antes de su decisión oficial. No sabía nadie de la familia. No tiró nada aunque desde la semana pasada estamos hablando de ésto. Me llamó hoy una hora antes de publicar el twitt. Todavía no lo llame porque desde que apareció el twitt no para de sonar el teléfono porque él es inalcanzable"."No sé, tengo temor por su mujer, va a pasar un tiempo haciendo cosas que no hace desde que nació, disfrutar de su familia, pero en algún momento le va a picar el bicho para hacer a lgo y no sé para dónde va a agarrar, no lo veo haciendo cosas para el básquet por ahora"."Olvídate. No, de ninguna manera, para mí no, bastante lejos de eso"."Una máquina, perfeccionista, si algo no lo sabe no descansa hasta averigüarlo, Paenza le mandaba problemas de matemática y no dormía si no los resolvía. Es perfeccionista y por eso se mantuvo en el nivel que se mantuvo. No sé a quién salió o a quién salí yo".