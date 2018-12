"No descartamos poner en el protocolo de la ciudad el uso de armas no letales como la taser"

En medio de la polémica por el protocolo, desde la Ciudad reconocieron que "debaten" sobre el uso de armas no letales

Qué pasó. En el marco de la polémica por la implementación del nuevo protocolo para el uso de armas, y poco antes de que el juez Roberto Gallardo dispusiera que no se pueda aplicar en la Ciudad, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, reconoció que desde su área están impulsando un debate para que las fuerzas de seguridad puedan utilizar armas no letales, como las pistolas taser.

Qué dijo. "Estamos profundizando el debate y lo que vamos a hacer es protocolizar y dar la discusión del uso de armas no letales, que una de ellas es las pistolas taser. Lo estamos debatiendo con el ministerio de Seguridad de la Nación", admitió el funcionario en una entrevista con #Novaresio910 en Radio La Red AM 910. En ese sentido, aseguró que existe un fallo que "no es tan taxativo respecto de que está prohibido. Es medio abierto a la interpretación".