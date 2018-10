ALGUNA DE LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA









Sobre las declaraciones de Elisa Carrió: "No es la primera vez que hay tensión en la coalición Cambiemos, son dos partidos muy unipersonales, con un radicalismo. El vinculo Mauricio Macri y Elisa Carrió tuvo momentos de tensión, designación de jueces por decreto, el aborto, la disputa en la justicia, soterramiento del Sarmiento."



-"Mi impresión que Elisa Carrió intentó bajar el tono a la disputa, no veo que haya riesgo, cuando se fragmenta el oficialismo sufre en las elecciones. Hay tensión pero no crisis en la coalición."



-"Estas declaraciones exponen las debilidades en este momento de crisis económica"



- Sobre las elecciones en Brasil: "Jair Bolsonaro como candidato de extrema derecha veremos si puede mantener el apoyo de todos los partidos, o hay una reacción del electorado. El Congreso de Brasil queda muy fragmentado"





AUDIO DE LA ENTREVISTA