"No estamos en guerra con Carrió"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







Sobre el pedido de juicio político de Elisa Carrió a Germán Garavano: "Primero me gustaría leerlo, y por otro lado, como integro la comisión no me gustaría dar una opinión"



- Interna entre Mauricio Macri y Carrió: "Yo creo que en Cambiemos hay distintas voces y miradas, no hay una guerra, todos queremos construir una Argentina con más equidad, recomponer las variables económicas destrozadas en el kirchnerismo y dar batalla contra la corrupción."



-"El Congreso le dio instrumentos a la justicia para terminar con la corrupción. Cristina Fernández la cuestionó."



-"Vivimos con preocupación el caso Moyano, frente a lo que debe definir el juez. Todos somos iguales ante l a ley"



-"Moyano cuando se pidió información a la justicia amenazó con un paro y ahora hace lo mismo."



- Sobre el audio de Pablo Moyano: "Cualquier ciudadanos iría al Juez para explicar las razones, no hacer amenazas. Moyano es igual que Cristina Fernández, para ellos la detención es pedida por el Presidente."





