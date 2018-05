"No estamos mal, tuvimos una crisis cambiaria dura"

Gerardo Morales - Gobernador de Jujuy 22-05.mp3

"Tenemos un desafío inmediato de todos los sectores, repasar todos los sectores de la economía real, es lo que hace el Ministerio de Producción y Agroindustria"-"Es importante la decisión que tomó Mauricio Macri de unificar el comando de la economía"-"Hay un componente internacional importante que impacta en toda la Región, pero también siempre hay errores en la administración"- Sobre el FMI: "Estamos en una situación económica que decreció 6 años y el último año creció"-"Lo que hizo Luis Caputo poniendo bonos por otro lado muestran que hay que invertir en la Argentina"- Juan José Aranguren se reúne con los gobernadores por las tarifas: "No estoy en la negociación del Ministerio del Interior, jefatura de gabinete y las provincias justicialista"-"Cuidado con el proyecto de Diputados porque la reducción de tasas provinciales pueden ser un problema. Bajar IVA impacta en los recursos de las provincias"- Estamos mal pero vamos bien?: "Nunca me gustó la frase, no estamos ma"-"Venimos superando una crisis importante con una inflación mayor"