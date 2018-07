"No fuimos notificados de que había entradas para el Mundial"

"En la lista aparece en el número 70, AF, en el número 79 aparecen los muchachos de la Liga de canal, retira N. Caputo, compró 4 entradas para el primer partido categoría 1, la más cara a u$s 231, 4 para el segundo partido, el tercero y hasta el final del Mundial. Las retiró, las facturaron a nombre de un tal N. Caputo ¿Néstor Caputo? ¿Nicky Caputo? ¿Nicolás Caputo? ¿Natalio Caputo? Están a nombre de la liga de Canals, en Canals hay mucho gringo de plata, alguno a lo mejor quería ir al Mundial".





Giosa:



"Un día de muchas aclaraciones a nivel local y región, todo el periodismo queriendo saber lo que está pasan do, acá no se notificó, acá la Liga no recibió en ningún momento ninguna entrada. Nos enteramos por tu programa del viernes, nos comunicamos por WhatsApp para buscar información y estamos varios en la misma situación, figuramos en la lista. Acá nos conocemos todos".



"Acá es una zona rica, hay gente, grandes empresas. Pero las cosas acá no llegaron ni fuimos notificados de que hubiera entradas para el Mundial. Hablamos con el presidente de la Federación para ver los pasos a seguir en este tema".



Fantino:



"No está mal que hayan comprado las entradas, entiendo que Caputo debe tener el recibo de que compró las entradas, el problema es que usen tu nombre para vender esas entradas".

Reviví el audio:

