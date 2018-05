"No garpa ser sereno en este país, hay que estar todo el tiempo enojado"

EDIT NOVARESIO 14-5.mp3

Novaresio elogió la serenidad y analizó como el enojo es más valorado en estos tiempos e invade a sectores del gobierno"Cuando uno se enoja pierde a la hora de tomar decisiones y pensar"Siempre digo que me gustaría, y no tengo el talento, de escribir un elogio de la serenidad. ¿Viste que no garpa se sereno en nuestro país? Tenes que estar como con ira, tenes que estar enojado"Pilar Sordo me decía los otros días: delas emociones básicas del hombre, la sensibilidad está mal vista; el sentido del humor, si te reis sos un boludo. La ira garpa un montón"Yo siento que hay un enojo por parte del gobierno con respecto de cómo contamos la realidad"REVIVÍ LA EDITORIAL COMPLETA