"No hay ninguna posibilidad de que me reúna con Cristina "

Luis Barrionuevo, interventor del Partido Justicialista, dialogó con Luis Novaresio y afirmó en 90 días se conocerán los nombres de los candidatos para el 2019.





"Es preocupante los problemas que estamos viviendo, estoy preocupado por los trabajadores, el poder adquisitivo está distorsionado respecto a los precios, tarifas, inflación. Hoy tenemos reuniones que no tienen que ver con el PJ, sino con las tarifas, la CGT y nuestra paritaria."- Gobierno de Mauricio Macri: "Históricamente la CGT le dio un tiempo a los Gobiernos para que ver el rumbo económico, algunos fracasaron antes, yo creo que el Gobierno de Macri hablaba de 6 meses y yo le dije que necesitaba dos años. Ahora pasaron dos años y se aceleraron los despidos, deterioro en los salarios. No veo gestión, rumbo económico, este es un modelo que prefiere la timba más que la inversión privada"-"La plata de la deuda se está invirtiendo en obras, que tiene que ver con un país de producción, el tema es que descuida las necesidades, el hambre, el trabajo. Por otro lado, tenemos mucha inseguridad."-"En el Congreso salieron las leyes que necesitaba el Gobierno pero no vemos cambios"- Partido Justicialista: "De mi parte no hay posibilidades de reunirme con Cristina Fernández. Nuestra tarea es normalizar todo, porque esto fue un aguantadero. Tenemos auditores de la UBA que hicieron su informe"-"Yo creo que en 90 días se comenzará a normalizar, nuestra tarea es reponer las ramas del Peronismo"-"Eduardo Duhalde quiere ser el interventor del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, por ahora no tengo pensado intervenir ningún distrito, estoy abocado en trabajar en los distritos donde perdió el Peronismo, después los intendente s, gobernadores empezarán a ver la campaña."AUDIO DE LA NOTA