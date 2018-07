"Estamos muy preocupados, uno apuesta a que las cosas funcionen y la economía se recupere pero hemos tenido el cierre de empresas muy importantes, en nuestro sector tenemos Cresta Roja donde tenemos 800 despedidos y una situación incierta con el resto del personal".

Tuvimos el cierre de Adidas que dio de baja a 500 personas, todo ésto agrava una situación social que teníamos más o menos encaminada. En los últimos días, este viernes llegaron en forma espontáne a 450 personas al área social a pedir alimentos.

"Suben los alimentos, el combustible, no hay trabajo. Un chico que fue despedido de Cresta Roja no consiguió trabajo en ningún lugar, no hay trabajo en el conurbano, yo estoy en el segundo cordón donde más se siente la crisis".

"Una persona de Adidas que perdió su trabajo hoy no consigue trabajo porque se abrió al importación y las zapatillas vienen de China, los que estaban formados en la industria del calzado no consiguen trabajo".



"Telam, DyN, Radio Del plata, la gente que trabaja en estos medios en buena parte es del conurbano, yo conozco gente despedida de Télam y que es de mi comunidad. Hay gente que despidieron con más de 25 años de trayectoria en Télam, profesionales, sin ninguna militancia, La gente no es número, es gente y detrás de una persona hay una familia.

"Nosotros asistimos 135 comedores en el Municipio, en estos últimos meses se incrementaron a 150 comedores, abrir un nuevo comedor es una muy mala noticia. Hoy una persona que pierde el trabajo en el conurbano no tiene contención ni provincial ni nacional, antes nos quejábamos por los planes, pero hoy no tenemos nada".

