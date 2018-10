"No imagino el fin del Mercosur con la llegada de Jair Bolsonaro"

El embajador argentino en Brasil le bajó el tono a la polémica y descartó de plano que el Mercosur desaparezca

Ante la inquietud que generaron las declaraciones de Paulo Guedes, futuro ministro de Hacienda de Jair Bolsonaro, en relación con la importancia que el nuevo gobierno brasileño le dará al Mercosur, el embajador argentino en ese país, Carlos Magariños desestimó la posibilidad de que ese bloque comercial pueda desaparecer.

"No, no imagino el fin del Mercosur con la llegada de Bolsonaro, de ninguna manera. Creo que hay que tomar todas estas expresiones de manera constructiva. Yo no vería esto como una preocupación, sino como una oportunidad de llevar al Mercosur a un nuevo nivel de integración, más abierto", afirmó el embajador Magariños en una entrevista con #Novaresio910, en Novaresio910.

"La relación bilateral entre Argentina y Brasil cumple 30 años en 2018. Ese proceso de integración se va a mantener en el ámbito del Mercosur y más allá de los ajustes que propongan cualquiera de los miembros".

Cuál es el futuro del Mercosur. Si bien el funcionario pidió "excusarse" para no hacer una interpretación de las declaraciones de Guedes, explicó el motivo de las críticas al Mercosur. "La campaña que hizo Bolsonaro buscó diferenciarse del pasado de Brasil en materia comercial. Y de alguna manera, el Mercosur se vio como una propuesta de integración ideológica con países del área bolivariana", apuntó.