Acerca de los que dicen que el Papa apoya a Moyano: "Eso es una pavada, además es inverosímil, tal vez el Gobierno le quiso mandar un mensaje a la Iglesia acelerando las causas contra Moyano, pero además participaron varias organizaciones sindicales y no solo Moyano".





Referido a si cree que hubo corrupción en el kirchnerismo: "No me cabe duda que hubo corrupción en el gobierno kirchnerista como la hay en el macrista". Además, agregó: "Conozco personalmente a los que figuran como aportantes truchos de cambiemos, hice la denuncia,pero no puedo creer que María Eugenia Vidal sea la jefa de una asociación ilícita".





Con respecto a sus críticas a Verbitzky señaló: "No sé si estoy enojado pero me parece un personaje despreciable que tiene la función de ser inquisidor del progresismo, él determina lo que es importante o no y utiliza sus medios para marcarle la cancha en su propio campo, al oficialismo no le hace daño, es casi un aliado".





Reviví el audio:







Juan Grabois en Viale 910.mp3





Sobre la situación social, expresó: "La gente más humilde no puede comprarse al comida, no me refiero solo a los desocupados, sino a los que viven de la economía popular".