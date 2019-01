"No me molesta que me digan Bolsonaro con pollera"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no solo volvió a defender el decreto firmado este lunes por el Ejecutivo sobre la extinción de dominio, sino que le envió un mensaje desafiante al Congreso ante la posibilidad de que la oposición intente derogar el DNU.

"Vamos a ver cuántos diputados o senadores son capaces de voltear una ley de este tipo, que realmente le devuelven a la sociedad y al Estado el producto de todo lo que este tipo de crímenes, que son de los más aberrantes, le han sacado a la gente", afirmó Bullrich en una entrevista con #Novaresio910 en Radio La Red AM 910.

Qué planteó sobre las críticas. En relación con aquellos que cuestionan la iniciativa porque consideran que viola la ley, la funcionaria aseguró que "el decreto es constitucional porque es un cambio al Código Civil. El único que no se puede cambiar por DNU es el Código Penal".

"El decreto es un proceso legal que lo que hace es quitarle la propiedad a bienes que son ilícitos, que no tienen como justificar. Lo mismo podría hacer la AFIP".

Por qué la defiende. "Yo le digo al presidente: no puedo seguir luchando contra el narcotráfico si no les saco las cosas. La extinción de dominio no es solo importante porque saco el disfrute de los bienes mal habidos, sino también porque les saco el capital de trabajo", justificó.





