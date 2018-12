REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA









No necesitamos fuerzas de seguridad más violentas sino más inteligentes, mejor preparadas y equipadas, por otro lado el problema de la violencia es más complejo y requiere una visión desde el lado de la Justicia."



-"Una Justicia más efectiva a la hora de investi gar, y mayor articulación entre las fuerzas federales y provinciales, para abordar el problema, quizás más importante respecto a la violencia, que es el narcotráfico".



-"Se requiere desde el Estado un abordaje multi-dimensional, no solamente desde este aspecto que es muy puntual, en muy pocos casos hay un policía presente para actuar con más o menos violencia; lo que se requiere del Estado es otra cosa. Creo que en materia de seguridad tenemos que ir a propuestas más integrales."



-"Estas cosas parecen una solución pero no van al fondo del problema."



-"Yo me enteré del tema por los diarios, es una medida que afecta a la policía Federal. Nosotros tenemos protocolos, el policía tiene herramientas para actuar"



-"Normalmente frente a los problemas que tienen un impacto social, se buscan soluciones de alto impacto medi&aa cute;tico. Hay que tomar una serie de políticas para dar soluciones."



- Sobre los diciembre complicados: "Yo no tengo datos que me permitan pensar en incidentes, o expresiones de conflicto social, aunque no quiere decir que haya necesidades, y que hay sectores que sufren la situación social. La ayuda social hay que reforzarla todo el año, no sólo en diciembre"





