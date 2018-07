"No pensemos que todo se cambia de un día para el otro"

Repasá las frases más importantes de la nota:





-"El Banco Provincia tiene su stand en la Exposición Rural, es uno de los grandes sectores que el Banco asiste. Luis Miguel Etchevehere nos mostró lo importante que es el Campo cuando nos informó lo de la sequía"



-"Estamos en un momento de cambio, con una rentabilidad que se está utilizando para modernizar la red de sucursales, física y tecnológica, como nos pidió María Eugenia Vidal. Quizás hay cambios que no se ven para mejorar la calidad de atención."



-"El Banco venía con un gran dinamismo en créditos, al sector del Campo le prestamos mucho. Es un Banco que hace notar su presencia, en algunos pueblos es el único Banco"



-"Podemos pensar que se está estabilizando el tema del tipo de cambio, pero hay que consolidarlo, como el tema de la tasa de interés, esa tasa complica al productor. Desde el Banco alentamos para que haya movimiento, con la Tarjeta Pro Campo, con los supermercados, así la recuperación llega pronto."



-"Ayer avanzaron las inversiones en el tema energético, en los exportadores."



-"Yo estoy en Cambiemos desde el 2007, estuve en el Banco de la Ciudad. Estamos bien, los argentinos nos olvidamos que no hay atajos, no hay salvadores. No pensemos que todo se cambia de un dia para el otro. Hay que tener paciencia y tener un orden, y progresar un poco cada dia"



"El déficit está a la vista, quizás hubo optimismo. Es dificil la gestión, el Líder político debe ve nder su país, bueno... estamos reseteando. Hay que pensar en un economía en el Mundo."



"Quizás los resultados no llegaron tan rápido y el año que viene Macri tendrá su respaldo."