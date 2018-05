El Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires , habló con Eduardo Feinmann y afirmó: "Nosotros queremos seguir dialogando pero con los estudiantes en el aula"

"En todas las reuniones paritarias que tuvimos con los gremios dijimos que queríamos mantener el poder adquisitivo de los docentes y el anunció de María Eugenia Vidal fue en esa línea. Se cobrará los primeros días de junio, además del presentismo"



-"Por el momento tienen un aumento del 10 por ciento, nosotros seguiremos dialogando con los representantes gremiales, pero mientras tanto no queremos que los docentes pierdan poder adquisitivo"



"Nosotros queremos seguir dialogando pero con los estudiantes en el aula"



- Sobre la Profe nazi: "Estamos enterados y ya tomamos acciones, es un colegio privado, hablamos con los directivos y el representante legal, se apartó a la docente"





- Conocimiento básico de los jóvenes: "Es un desafío, personas que quieren ser docentes y no tienen conocimiento. Son personas recibidas y no aprendieron los contenidos. Los resultados los vimos en las pruebas Aprender."