No se puede naturalizar que se muera gente de frío en la calle

Estamos aspirando a tener una tasa de inflación por debajo del 2%, dijo Santangelo no lo dijo el trosquismo, aspiramos a una tasa que en otras partes del mundo es anual. Ya tenemos acumulada 2,3% para este mes, el acumulado seria del 21% en la primera mitad del año. Candelaria: por lo cual se espera una inflación del 40% al final del año.

Lo que dijo un ultra mega liberal es que traer dólares de afuera, cambiarlos a pesos, ponerlo a laburar a una tasa de 45% en dos meses cambiarlo y hacer una ganancia que no la ganas en ninguna parte del mundo.

Si pudiera entrevistar al Presidente de la Nación le diría: si usted gana la elección Presidente, su jefe de gabinete va a ser Marcos Peña?, va a hacer política como ahora o cambia? Y su ministro de economía va a ser Dujovne ? .

No es por nada pero ayer vi a Alberto Fernandez sacarse fotos, sinceramente cual va a ser la política económica?.

Me quedo pensando en Buenos Aires, lo porteños no tienen idea de la ciudad que tienen, una ciudad riquísima, puede ser que haya gente que duerma en la calle ? que no pueda sacarse el frio de encima? Esto no puede ser naturalizado. No puede haber nadie en situación de frio en una ciudad de estas características. Hay casos que no quieren salir de ahí, de la situación de calle, perfecto deberíamos tener algún modo donde no haya riesgo de vida. Lo planteo en una Buenos Aires que me fascina y que me parece muy contradictoria. Que se haya abierto la cancha de River y se haya poblado de gente que está buscando abrigo en una ciudad que el ingreso per cápita que admite que haya gente en la calle con frio.