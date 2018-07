Sobre la muerte de la policía:



"La versión que el Juzgado de Garantías tiene es en consonancia con la función que el Juzgado tiene porque las investigaciones penales en la provincia están a cargo del Ministerio Público, mi intervención en este caso ha sido porque se le solicitó al Juzgado autorización para una ablación. Concurrí en horas de la noche al Hospital Posadas para ese trámite. Desconozco detalles de la investigación".



"Hay que hablar de la generosidad de la familia, la madre suscribió todos los instrumentos para que se pusiera en marcha el operativo del CUCAIBA para donar los órganos. Varias vidas vuelven a nacer por esta desgracia. Yo estuve en la sala de terapia cuando ella estaba ahí intubada, era conmovedor ver allí a una chica de 26 años".



Acerca de si solo quisieron robarle el arma y no otra cosa:



"No tengo detalles sobre el asunto. Solo sé que para llevar a cabo su objetivo delictivo le dieron un tiro en la carótida".



Referido a si hay algún detenido:



"No se tiene ninguna noticia de detención. Solo sabemos de la intensidad de la tarea de la fiscalia de Ituzaingó y de la Policía de la Provincia."



Sobre si está todo desmadrado y si alguna vez vivió algo así :



"Tiene una particularidad. Lo que nosotros advertimos, estuvimos de turno todo el mes, horas previas al suceso comentábamos cómo una esforzada fiscal de Bariloche encontró una computadora que le habían robado a un abogado. Así como visibilizamos el desastre de la joven Lourdes también hay anónimas tareas, hay muchos héroes en silencio". Reviví el audio: Alfredo Meade (Juez de Garantías de Morón) .mp3