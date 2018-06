Acerca del paro anunciado por Camioneros:



"Mientras haya diálogo hay posibilidad de gestionar pero el pedido del sindicato excede bastante la posibilidad del sector de transporte de carga".



"Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de dar el 27%, al propuesta nuestra fué del 15% en 3 cuotas, está muy lejos. Hasta último momento seguimos dialogando y buscando alternativas, mañana FADEEAC tiene una reunión con los presidentes de todas las cámaras del país, las 18 especialidades van a estar presentes para decidir los pasos a seguir, si esta propuesta original puede ser modificado, no es sencillo por lo que atraviesa el sector de carga, no solo por el salario, también al liberación del precio del combustible afecta seriamente a las empresas".



Sobre que el 15% parece poco:



"Siempre hemos tenido diferencias en la primera reunión, mañana es la segunda, en los últimos 30 días ha cambiado mucho la situación financiera de Argentina, hay que seguir conversando para ver qué solución podemos encontrar, yo soy optimista porque siempre llegamos a un acuerdo razonable con Camioneros, además nuestra actividad debe seguir andando, no puede estar en asamblea o parada porque la sociedad sufre loas consecuencias. No tiene por qué darse lo que sucedió en Brasil".

Escuchá el audio de la nota:

Daniel Indart.mp3