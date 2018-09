Sobre la cuestión de fondo, el pago de coimas:



"Es una cuestión delicada. Estamos hablando de una ex Presidenta en dos oportunidades, yo no le seguido la causa pero creo que la Justicia debe ir a profundidad, la Justicia debe determinar la responsabilidad de la ex Mandataria".





Referido a que no votaría su desafuero si tuviera que hacerlo:



"Yo cuando fue lo de Julio De Vido voté a favor del desafuero, en este caso es una cuestión delicada. Es la principal figura de la oposición aunque no es candidata todavía. Creo que es la dirigente más importante de la oposición, eso es objetivo. La Justicia debe avanzar con celeridad y fuerza".





Acerca de si va a votar un presupuesto con un 23% de inflación:



"La interanual es del 34,8% en el presupuesto. Veo difícil que se puedan cumplir las metas, el dólar. El dólar es una cuestión de confianza, creer que se va a estabilizar es difícil, en un año electoral la tendencias está más para quedarse donde está. El Gobierno no es bueno para los pronósticos, pasó con el presupuesto del año pasado. No voy a votar a favor del presupuesto".





Acerca de si está de acuerdo con el paro nacional del 25:



Es una expresión democrática de un sector que tiene una representatividad objetiva sobre los trabajadores y lucha para que los trabajadores no se coman el ajuste que se están comiendo".







Sobre si teme que su padre vaya preso:



"No han avanzado las causas. La causa la lleva otro Moyano. En el momento más álgido de la pelea con el Gobierno aparecieron 7 u 8 causas contra Hugo Moyano, pero no lo llamaron ni a indagatoria, creo que son causas más políticas".





Referido a los avances para instalar tecnología en los peajes:



"Los empleados del peaje van a seguir existiendo más allá de que se eliminen las cabinas o el cobro manual, hay otras funciones que tienen la concesiones viales y que tiene gente afiliada al gremio de peajes".

