Norberto Solano - Ayudante de campo de Gareca en la selección de Perú 06-10.mp3

"Nuestro objetivo está latente, sabíamos que era un partido atípico. Con los jugadores que tiene Argentina siempre es difícil."-"Era una falta de respeto pensar que el partido estaba arreglado entre Infantino y Mauricio Macri. Nosotros lo dejamos de lado, no es fácil venir a jugar a la Argentina."-"Como no es un buen momento colectivo para la selección se da esto. Lionel Messi es un gran jugador."-"Nuestro juego era que a Lionel Messi no le llegue bien la pelota. Nosotros fuimos imprecisos con la pelota."