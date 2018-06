"Nos vamos a tener que acostumbrar a que el dólar suba y baje en flotación libre"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







Suba del dólar: "Nos vamos a acostumbrar a que el dólar suba porque no tendrá intervención. Un importador, el ahorrista, el que viaje son los que compran dólares y venden los exportadores, tesorería a través de Banco Nación porque tomó deuda en dólares, o alguien que necesita vender ahorros."



-"Si vos vieras el Euro, el Real pasa por lo mismo, el tema nuestro es que va a precios."



-"Quizás los Bancos participen en un exabrupto, nosotros no producimos dólares, entonces se debe encontrar un valor del equilibrio, no te sirve intervenir para que la gente viaje."



-"Para tomar decisiones miramos el pasado, entonces reaccionamos, tenemos desconfianza. Si es por expectativa de futuro uno debe ría entender que la economía será más recesiva. Nadie ve una economía creciendo, muchas veces reaccionamos por la cantidad de cosas que nos pasaron."





