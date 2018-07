REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES



"Nosotros lo primero que hemos hecho es presentar una queja ante el Ministerio de Trabajo, diciendo que la lectura del comunicado incumple la conciliación obligatoria que dictó; entendemos que esto es un mandato del sindicato de APLA a los pilotos, que algunos lo han acatado y la gran mayoría no".



-"Pedimos al sindicato que deje de mandar a hacer esas cosas, que están mal, que no son propias, que no son consecuentes con la política de seguridad de nuestra empresa y con el entrenamiento excelente que tiene Aerolíneas".

-"La cabina del avión es estéril, el piloto debe estar enfocado en la seguridad del vuelo y de los pasajeros; no se puede dist raer al piloto con este tipo de cuestiones."-"Nosotros instruimos a nuestros pilotos, los pasajeros deben estar tranquilos, esto es todo lo contrario."-"Los pasajeros no entienden bien la diferencia entre lo que es una aerolínea y la otra; el volar es algo absolutamente antinatural." Le agradece a Novaresio que vuelo por Aerolíneas Argentinas-"Yo tengo quejas, mails y llamados de la gente, a la que toma por sorpresa el comunicado, que hace que algunos se pongan nerviosos".-"He hablado con otras compañías y dicen que de ninguna manera esto es una cuestión aceptable."-"Primero vamos a hacer la acción administrativa pidiendo al gremio que no se lo pida a los pilotos"Declaraciones de Pablo Biró: "Esto empieza así APLA y algunos gremios aeronáutico llamaron a un paro general justo cuando e mpezaban las vacaciones de invierno, ante esto se dicto la conciliación, porque ya nos pasó el día de la madre. Estas actitudes de tomar a los pasajeros de rehenes hizo que se tome la conciliación obligatoria."-"Un piloto de Aerolíneas gana 180 mil pesos por mes, promedio."- Accidente de Flybondi: "De los acciones no voy a hablar, Pamela Suárez es la que determina el tema. Hay dos visiones del Mercado Aero Comercial, uno que debe ser cerrado y la aerolínea de bandera debe ser bancada por el Estado, es la visión de los gremios. Luego está la visión del Gobierno, de Guillermo Dietrich, que ofrece a Flybondi. El pasajero elige."-"Yo viajo con la Aerolínea de bandera que fue siempre mi preferencia, si no tengo opción me subo a Flybondi, no tengo dudas que el Ministerio y el ANAC le hace cumplir las normas para que vuele."