"Nosotros non tenemos ni relación con la gente de la AFA, ni el Consejo Federal nos atiende. Es vergonzoso que digan que compramos más de 600 entradas".



"Una vergüenza pero todos sabemos lo que pasa en el fútbol argentino. Nosotros nos vamos a poner a disposición de la Justicia cuando seamos requeridos porque han manchado nuestra institución cuando todos acá hacemos todo a pulmón y trabajamos son sueldo".





Reviví el audio:





Sergio Núñez con Viale.mp3



"Te quería agradecer por habernos llamado porque cuando pasan estas cosas los clubes del interior no tenemos derecho a réplica y quedamos pegados en estas cosas, nos enteramos el viernes escuchando el programa, cayó muy mal porque acá yo soy el Secretario de Deportes del Municipio y presidente de la Liga, no teníamos ni idea, no sabíamos que teníamos asignadas esas entradas"."Yo ayer estuve en el estadio municipal, había gente que había que darle explicaciones de lo que había pasado, habíamos comprado más de u$s200.000 en entradas cuando no tenemos a veces para pagar la luz. Están difamando a la l iga de Areco y a mí como presidente. Ustedes no me conocen y pueden pensar que nosotros pusimos el nombre para que otros se lleven las entradas".