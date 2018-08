"Yo tengo 37 años de antigüedad en la docencia y nunca pasó que tardemos tanto para una paritaria, desde el año 2006 tenemos paritarias en la provincia de Buenos Aires y tampoco recuerdo que pase esto. Lo máximo fue el año pasado en junio. De hecho el año pasado firmamos un acuerdo entre el Gobierno y nosotros para empezar a negociar en noviembre del 2017, así no nos demorábamos"



-"María Eugenia Vidal me acuerdo que dijo el salario de los docentes va a a ser resuelto antes del ciclo lectivo, miren cómo estamos y dónde estamos."





"Nosotros tenemos el salario congelado a diciembre 2017, luego nos van dando bonos. El aguinaldo de este año es igual al año pasado."



-"En abril nos dieron un bono de 1800 pesos, no era como dijo la gobernadora del 5 por ciento. Al mes siguiente nos dieron un bono al 1500 y así nos mantienen bonos afuera de salario."



- Docentes electrocutadas: "Ayer una docente en La Matanza y días anteriores en La Plata. Lo que pasó en Moreno no fue un accidente es la desidia de un Gobierno que abandona la situación."



-"María Eugenia Vidal dijo que anunciará un plan de urgencia y mantención de las escuelas en gas, luz y techos. Yo digo, por qué no nos escucharon antes"



-"Cuando la Gobernadora asume llama a los sindicatos docentes y le dimos en ese momento una age nda pendiente, ya que lo veníamos denunciando desde el Gobierno anterior"



-"853 escuelas están cerradas por los directores ya que tienen problemas con electricidad. En Moreno es una situación caótica, el Consejo Escolar no funciona. Hay dos muertes y sólo se habla de un gasista detenido."



- "Nosotros venimos de una conciliación obligatoria y un paro suspendido, nos convocan para el jueves, con una inflación importante, si esto no se resuelve tomaremos medidas."



-"Ayer Pino Solanas decía que no tenemos que perder el foco de tratar todos los temas."