"A Alfredo Astiz deberían mandarlo a su domicilio con prisión domiciliaria"

Graciela Fernandez Meijide - ex ministra de Desarrollo Social 21-03.mp3

"Alfredo Astiz me sigue produciendo rechazo, pero a determinada edad o enfermedades no se debe mantener una persona en prisión. Para mí deberían mandarlo a su domicilio con prisión domiciliaria, con la pulsera electrónica"-"En el año '76 se llevaron a Pablo, la noche que se lo llevaron se llevaron a cuatro a Campo de Mayo. Yo no perdono a nadie, y a Astiz no tengo nada que perdonarle."-"Me lo banco que salga la persona que secuestró a mi hijo, como me banqué la obediencia debida, que Carlos Menem diera los indultos. Qué hacemos, vamos contra la ley?."ESCUCHA EL AUDIO DE LA NOTA