Adelmo Gabbi: "La mezquindad política le ha hecho mucho mal al país"

-"Siempre es importante que haya acercamiento, lo que dé certidumbre a los mercados y al país. Esto se logra con un acuerdo entre todas las Fuerzas políticas".



-"La mezquindad política le hace mal al país, el riesgo país muestra que los inversores prefieren ir a otro país"



-"Cada tanto en Argentina hay crisis y esto es porque el Estado gasta más de lo que recibe, alguno lo paga con créditos en el interior y otros en el exterior. Vivimos una bonanza que no tenemos".



-"Yo creí que los Mercados de hoy estarían a la baja y después de lo que dijo Trump cambiaron las cosas, de acá a diciembre todo dependerá de las encuestas".



-"Hoy deber&ia cute;a ser un día complicado porque Estados Unidos incrementó los aranceles a China. Argentina hoy tendrá más controles para que no se escapen las variables".



-"Argentina se verá complicada un poco hoy, pero no sabemos qué pasará mañana".



-"Argentina no es cuidadosa con su presupuesto, gasta más de lo que tiene. Tuvimos tarifas ridículas que significó un déficit acumulado que explotó".



-"Espero que el acuerdo se realice, y que se incorporen puntos como quiere Roberto Lavagna en políticas de Estado"



-"Yo voté por Mauricio Macri y vuelvo a votar por Macri, porque creo que es el camino correcto".



-"Este es mi último año en la Bolsa, ya no la recibiría a Cristina Fernández si es presidente. Yo confío que el país no vuelva para atr&a acute;s y caer al precipicio".