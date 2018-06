REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES











"Estamos en paro de camioneros, en algunas provincias comenzó ayer a las 20hs. Se realiza de manera pacífica, como combustible, caudales, recolección de residuos. El reclamo es por 24hs, se pide un 27 por ciento de aumento, un bono de fin de año y el rechazo a que toquen el convenio colectivo de trabajo de camioneros"-"Hay camiones varados al costado de las rutas pacíficamente, y a las 16hs movilizamos a Plaza de Mayo con otros gremios."-"Si adherimos al paro del 25 de Junio, yo me retiré de la CGT pero nuestro gremio está dentro del Consejo Directivo. Esperemos que el Gobierno escuche el reclamo camionero y deje a los empresarios a dar otra cifra en la reunión, si no es así haremos un paro de 48hs, por nuestra paritar ia libre."-"Escuchaba a Jorge Triaca y otros funcionarios diciendo que se cae la recaudación si el aguinaldo no paga ganancias, y ellos le sacaron las retenciones a las mineras, al Campo, deja de sacarle todo al laburante que hace horas extras para llevarse un mango más. Gobiernan para un sólo sector. Un barrendero paga ganancias, no tocan a los grandes grupos económicos"-"Queremos una CGT escuchada por el Gobierno, respetada y que ayude a los trabajadores. Queremos una CGT al lado de los conflictos de los trabajadores, o que mire para otro lado?."