Adrián Albor: "Cuando Bonadío le concedió la exención de prisión creíamos que era un límite que no se iba a pasar"

"Estoy mal. Uno como abogado tiene que tener cierta templanza y ser educado, pero uno siente que le toman el pelo cuando hace dos semanas el mismo juez que hoy está sacando en pijama de la casa a mi defendido le concedió la exención de prisión asegurándole que no iba a estar preso durante todo el proceso"."Están llevándoselo. D'elía es una persona con una situación de salud complicada. Es insulino-dependiente y la falta de medicamentos puede costarle la vida. Veremos que recaudos tomó al respecto el juez"."Sabíamos que de Bonadía se podía esperar cualquier cosa, porque en su juzgado el derecho solamente se aplica cuando está en consonancia con los derechos del juez, pero cuando le concedió la exención de prisión creíamos que era un límite que no se iba a pasar"."Estamos viviendo en un país sin garantías institucionales. Tengo temor en lo particular por mi actividad profesional. No voy a comparar esto con el gobierno de facto, pero desde esa época no se veían conductas como esta"."Una ley no puede ser nunca un delito. Pueden ser válidas o inválidas. Acá lo que hubo fue un acuerdo que pasó por el Congreso, que no se aplicó, en el cual se facilitaba al juez de la causa AMIA que pudiera indagar a los imputados por la voladura de la AMIA".Se suma a la comunicación el movilero ubicado en la casa de D'elía."Acaban de llevarse a Luí ;s D'elía. 'Basta de dictadura macrista' fue lo que gritó antes de ser subido por los efectivos de la policía federal'".Esposa de D'elía: "Esto habla muy mal de nuestra Argentina. Este gobierno no es eterno, y tienen que frenar este tema de los presos políticos. No parece un gobierno democrático"."No puedo hablar mal del personal de la policía. Esto es una cuestión política que está emparentada y que viene con una orden de arriba, seguramente del presidente. Bonadío lo había eximido de prisión a mi esposo en esta causa. Lo lleva porque Luís es un hombre comprometido con su pueblo, la causa de los más humildes".Albor: "Como en la época de los militares, voy a hacer un habeas corpus".Novaresio: "Claro, corresponde eso".Sobre un posible procesami ento de Hector Tímerman y Cristina Kirchner."Es probable. Nada debe sorprendernos con el juez Bonadío".