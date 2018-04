Adrian Hilarza: "el anuncio de baja de expensas es Zaraza"

Adrian Hilarza - Vocero de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios 20-03.mp3

"El acuerdo del 12 por ciento de aumento para los encargados se sentirá en las expensas, por otro lado tenemos un bono fijo de 6 mil pesos. El 12 por ciento de aumento para los encargados incide un 6 por ciento en las expensas, además hay que tener en cuenta un adicional. El Bono de fin de año también lo tenes"-"Un 20 por ciento de personas no paga las expensas por cuestiones económicas. Muchos consorcios contratan empresas de limpieza. Hay consorcios que bajaron un 40 por ciento los costos"-"Los edificios más c omprometidos son los que tienen menos de 20 unidades, el tema de las tarifas, el costo de la energía transformó todo"- El Gobierno de la Ciudad dijo que va a bajar las expensas?: "Es zaraza, con toda la furia puede bajar un 8 por ciento. Lamentablemente el Gobierno de la Ciudad hace agua hace años e impacta en las expensas, estamos en manos de gente que no conoce y tiene poder."ESCUCHA LA NOTA