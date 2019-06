Adrián Pérez: "Cuando hay listas únicas se pierde el sentido las PASO"

Adrián Pérez.mp3







Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, habló con Luis Novaresio sobre la posibilidad de eliminar las PASO, tras la presentación de las listas únicas.





Repasá las frases de la nota





"Todo el proceso electoral cuesta diez mil millones y las PASO siempre es la elección más cara, más de cuatro mil millones es lo que sale hacer la PASO. Por eso entiendo los cuestionamientos de que organizamos una elección que tiene un costo alto realmente para no dirimir ninguna candidatura". "Cuando hay listas únicas indudablemente se pierde el sentido original que tuvo esta ley".



Sobre si hay posibilidad de hacer un acuerdo político y suspender las PASO por única vez: "Es una ley electoral, no hay forma de hacerlo por ejemplo con un decreto de necesidad y urgencia porque no se puede, así que tendría que ser con un acuerdo y que pase por el Congreso de la Nación y que se suspenda para este escenario o para esta coyuntura en donde no va a haber competencia entre las fuerzas. Hay otros sistemas de Primarias. El Presidente ( Mauricio Macri ) había planteado la necesidad de revisar las PASO porque ocurre ahora pero había ocurrido algo similar también en el 2017". "En algún momento tenemos que poder revisar la ley. Ya hay varios dirigentes, la escuché a Margarita Stolbizer, a varios dirigentes de distintas fuerzas plantear para qué vamos a hacer la PASO, tiene sentido el planteo absolutamente pero eso requeriría plasmarlo en un acuerdo en un Congreso y no sé si va a ocurrir". "Las leyes electorales requieren una mayoría especial".



"Si las PASO no se hicieran se iría directamente a la general"