Adrián Pérez, secretario de Asuntos Institucionales: "A las doce de la noche tendremos resultados"

Adrián Pérez le respondió a Jorge Landau en Novaresio 910: "El cambio de sistema de transmisión tampoco lo hicimos unilateralmente. Son mejoras para que haya más transparencia"





En respuesta a las acusaciones de Landau: "Lamento que Jorge Landau, que hace mucho que trabaja en temas electorales, haga este tipo de declaraciones políticas, sin ningún tipo de rigor técnico. Me parece grave y me parece irresponsable, porque no es cierto"





Sobre el escaneo en las escuelas: "Nosotros decimos que a las 12 de la noche tendremos resultados"