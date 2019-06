Aeronavegantes realizará una protesta contra Andes en Aeroparque

Alejandro Kogan.mp3





Alejandro Kogan, secretario adjunto de aeronavegantes, habló con Luis Novaresio sobre una protesta en la empresa Andes pero aseguró que no se verá afectado el servicio.





Repasá las frases de la nota





-"Por iniciativa de los trabajadores de Andes vamos a estar protestando en Aeroparque, visibilizando una intervención. La protesta del conflicto que tenemos en Andes y el sector aeronáutico es en un horario donde la empresa no realiza operaciones".



-"Nosotros no queremos afectar la operación de Andes porque lo que pasa con Andes es el fracaso de la política aero-comercial, Andes se preparó para competir por las promesas de un plan de infraestructura de parte de Guillermo Dietrich, que no lo benefició, Andes no quiso ser low cost. Tiene respeto por la ley, pero el esfuerzo es inhumano por los beneficios que tienen las empresas low cost de parte del Estado"



-"Las compañeras de Andes cobran el salario en cuatro partes, sin actualización por la inflación"