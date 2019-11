Agresión a Juan Grabois. "Estaba organizada y el objetivo era humillar"

GRABOIS AGRESION.mp3



El dirigente sindical Juan Grabois habló en Novaresio 910 tras ser insultado en un aeropuerto de Bolivia.





Describió el hecho, en detalle: "Nos hicieron pasar por un lugar donde nos estaban esperando para insultarnos y maltratarnos. Fue en el pasillo entre que pasamos migraciones y tomamos el avión para La Paz. Ojalá me hubieran dicho 'volvete a tu país', fue una serie de insultos mucho más fuertes, con gritos xenófobos y amenazas de muerte. Algunos compañeros fueron agredidos físicamente. La agresión que sufrimos ayer estaba organizada. El objetivo era humillar".





Sobre la asunción de Alberto Fernández: "Aunque me invitaron, no me va ni me viene la parte oficial, pero sí voy a estar en la plaza, por supuesto"