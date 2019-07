Agustín Datellis: El Gobierno montó una contención artificial sobre el dólar

Agustín D'atellis.mp3





El economista Agustín D'atellis habló con Luis Novaresio sobre la propuesta que realizó Alberto Fernández en bajar la tasa de interés de leliq para aumentarle a los jubilados.





-"El Gobierno montó una contención artificial sobre el dólar, no es que se logró regenerar la confianza por crecimiento, lo que pasa es que la alta tasa de interés, intervención del Banco Central y un Banco Central operando sobre el dólar futuro mantiene el dólar mientras la inflación sigue alta, con un contexto recesivo, es decir que hay un retraso en el dólar"



-"La inflación anual sería entre 40-45 por ciento de inflación, con previsibilidad cambiaria, si el dólar escala enseguida se pasa a precios y sube la inflación"



-"Las leliq son un instrumento de deuda que emite el Banco Central y vencen cada siete días, el objetivo es sacar pesos del sistema, que pagan una tasa de interés alta. Esto desvirtúa la naturaleza del sistema financiero, entonces en la economía no hay créditos, el Banco prefiere no prestar dinero y la alta tasa juega en contra de la actividad económica"



-"Alberto Fernández quiere bajar la tasa de interés para poder usar el dinero en otra cosa. La mejora en menos tasa de interés permite destinar ese dinero a otros recursos"