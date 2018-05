Agustín DAttellis: Estoy sorprendido por el nivel de impericia de Banco Central

Agustin Datellis - Economista 04-05.mp3

"Ayer se profundizó algo que viene pasando desde la semana pasada, que es el mercado, los inversores que se subieron a las lebacs por la tasa de interés alta y tener rendimiento alto en dólares empezaron a desarmar sus posiciones. Esto puede ser por las tasas en Estados Unidos, porque Argentina es un lugar riesgoso, entonces vendieron las lebacs, por eso la tasa de las letras está en 38 por ciento. Los pesos de las lebacs se van al dólar, genera fuga de capitales, presiona al dólar y estoy sorprendido por el nivel de impericia de Banco Central que no puede contener la corrida, interviene contra su voluntad de manera errática, el mensaje es de confusión, manotazos de ahogados"-"Estas corridas son delicadas, el que debe controlar esto no muestr a buenas señales, entonces la situación se agrava. Además la suba de la tasa perjudica la economía, suben los precios."-"Más que Nicolas Dujovne tenemos que ver qué hace el Banco Central, me parece que intervendrán más fuerte y pondrán un limite. Mi preocupación es que se perdió la confianza en Argentina, lo ves en Forbes. Esperemos que el Banco Central tenga más muñeca y contenga la situación porque terminamos en una crisis"-"Llevaron la economía argentina a una situación de vulnerabilidad"AUDIO DE LA ZONA