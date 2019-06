Alberto Assef: "Espert no se puede presentar con UNIR porque su entorno era funcional al kirchnerismo"

Alberto Asseff.mp3







Alberto Asseff, Diputado por el PARLASUR y Presidente del partido UNIR, habló con Luis Novaresio sobre la traición a José Luis Espert y su huida a Cambiemos.





Repasá las frases de la nota





-"No puede ser candidato José Luis Espert porque su entorno le era funcional al kirchnerismo, tenía acuerdos en el tema de fiscalización, Alberto Fernández dijo que lo iba a ayudar a fiscalizar. Además Daniel Vila, es sostén de la candidatura de Espert, quién es empresario, dueño de América..."



-"Espert estaba juntando votos decisivos para que Macri no tenga continuidad para hacer reformas pendientes en la Argentina, para tener una Argentina prospera y no volver al pasado, porque se volvería al autoritarismo"



Luis Novaresio, conductor: "Es un disparate que Daniel Vila tenga que estar con Espert, yo puedo decir lo que quiero".



Alberto Assef, diputado del Parlasur: "Rosales dijo que estaba en la góndola, Daniel Vila puede apoyar a quien quiera. Vila apoya a Espert y estuvo en la primera fila de la presentación de Sinceramente"



- "Tanto Espert como Macri tienen una posición liberal de la economía, no tengo contradicción, la idea de la reforma son las mismas, la diferencia están que Macri tiene dificultades para llevarlas adelante por la Oposición y su error de gestión y Espert lo dice de afuera con tranquilidad"



-"Es dificil hablar con usted Novaresio, me gustaría que nuestra entrevista sea serena. La política es el arte de la alianza, no soy panqueque como me dijo Javier Milei"



Mi partido decidió apoyar Espert, luego nos encontramos que no pudo construir un armazón electoral, no supo explicar como podía hacer reformas y entendió que su socio era un producto que obtuvo de una góndola, y yo eso no lo puedo tolerar porque a nuestro partido UNIR no lo compra nadie"