Alberto Fernández: "El gobierno tiene un serio problema electoral: no está ganando"

Alberto Fernández.mp3







Alberto Fernandez, ex jefe de gabinete de la Nación, habló en Novaresio 910 y dijo que "La lista colectora es una práctica de muchos años en la política argentina: Cambiemos ganó en muchos lugares así, Gerardo Morales, para ser gobernador de Jujuy, se colgó de Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Rodríguez Saa; en Santa Cruz, cuando Eduardo Costa intentó ser candidato, también se colgó de tres candidatos".



Además, dijo que "Los candidatos de Cambiemos también utilizaron esta práctica en Mendoza y en Córdoba, el tema es que el gobierno tiene un serio problema electoral: que no está ganando, y que las colectoras le solucionan problemas a los candidatos de la oposición; por eso las sacan por decreto".



Sobre la preocupación electoral del gobierno, dijo que "Cristina Fernández en la Provincia de Buenos Aires tiene 12 puntos de ventaja sobre Mauricio Macri; un candidato a gobernador del peronismo que se colgara de Alternativa Federal da por terminada cualquier suerte de Macri. Esto tiene que ver con la necesidad de Macri, más allá de que a mí nunca me gustó ese método".



"No sé si esto se puede hacer por decreto, pero me parece que sí, no sé si Unidad Ciudadana lo va a impugnar pero me preocupa la triple o cuádruple moral de Macri", agregó.



Acerca de si la ex Presidente será candidata, afirmó que "La candidatura de Cristina Fernández es una decisión de ella. Para mí Sergio Massa tiene una fuerza electoral propia y está preparado para ser presidente".



"Para mí es falso que si Cristina Fernández no es candidata Mauricio Macri se ve perjudicado. La gente vota candidatos", finalizó.