Alberto Fernández: "Quiero sumar a Sergio Massa a la campaña"

-"Ya los médicos me dieron el alta. Tenía una tos seca, más una irritación, me medicaron y me pusieron calmantes. Yo tuve un trombo en el pulmón hace un tiempo. Vine al Sanatorio Otamendi porque mi médico está acá, no es que vine a internarme, ni con dolores fuertes. De hecho vine manejando"



-"El medico decidió revisarme todo, así empiezo la campaña tranquilo. La recomendación que me dieron es que siga como hace 10 años con el sistema de anti-coagulación"



-"Ayer estuve acá charlando con Wado de Pedro sobre cosas de la campaña, a la tarde con Juan Manzur, hoy me reúno con las representantes del colectivo femenino, Dolores Fonzi, también me reuniré con Sergio Uñac"



-"En términos de deseo personal, la posibilidad que Sergio Massa se sume es diez; en términos de realidad, creo que estamos en un cinco".



-"Me imagino a Massa activo y cerca nuestro; cualquier lugar que ocupe o no en la campaña va a ser valioso; pero es una decisión de él. Yo quiero sumarlo".



-"Nosotros hemos hecho la invitación a todos, incluso a Alternativa Federal; los que rechazan esa invitación son ellos".



-"Ayer se conoció una nueva caída de la industria y se dice que estamos esplendidos, celebran una inflación del 3 por ciento mensual. Si no damos vuelta esta página, los argentinos van a estar muy pero muy mal, y si estamos unidos vamos a tener más posibilidades de dar vuelta esa página".



-"Hay una ley que impone el debate presidencial, pero a esta altura de los acontecimientos, me replantearía la importancia del debate presidencial, porque Mauricio Macri ha planteado su inoperancia, sirvió solo para mentirle a la gente. Yo no creo en los debates, creo en la política".



-"El debate es el resultado del marcketing político. Los argentinos creyeron en un presidente que sólo mintió".



-"Yo iré al debate con mi política y Macri con el sistema de comercialización de la política. Mauricio Macri le decía a Daniel Scioli, indignado, en que te han convertido... y hoy el indignado es el ciudadano por como les mintió"



-"El trabajador no puede pagar ganancia, hay que corregirlo"