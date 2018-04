Alberto Guida: "Las medidas que benefician a Carrefour perjudica al resto de las cadenas"

Alberto Guida - Presidente de Cadam 25-04.mp3

"El proceso preventivo es una posición legal valida de Carrefour y tiene como objetivo proteger las fuentes de trabajo. Hay distintos tipos de consideraciones, si la situación se genera por un problema de mercado, competitivo o por un problema de gestión. Ellos no aducen problemas de gestión pero sacan a los Ceo y los directores"-"Luego las consideraciones para cuidar las fuentes de trabajo porque se están desvinculando voluntariamente 1000 personas, que es bastante cuestionable, y un pago hasta 150 por ciento, incluso el acuerdo plantea cierre de sucursales y se extiende hasta el 2021"-"Hay un daño colateral porque la reducción del 50 por ciento de aportes patronales habla de 10 puntos directos del costo operativo, entonces el resto de la cadena no es competitiva."-"Carrefour hace 35 años que está en la Argentina, ganó dinero y hace tres años no tuvo buenos resultados y alude esta posición, se paga el ajuste de la empresa"-"Si esta consideración extrema fuera para algún negocio con importancia... pero es Carrefour. Esto traerá un caos comercial, la Cámara Argentina de Supermercado se verá afectada"Inflación: "El tema es como se relaciona la inflación con el consumo masivo, la baja inflación no impulsa el consumo. La consecuencia de la inflación por el ajuste de tarifas, y por otro lado sostiene el proceso de consumo.AUDIO DE LA NOTA