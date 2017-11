Alberto Santoro: atentado en Nueva York "Estoy muy enojado con Dios, mi hijo no merecía morir así"

Alberto Santoro - rosarino en Estados Unidos 02-11.mp3



"Cuando se produce el atentado a las Torres Gemelas, un matrimonio de rosarinos que vive en Estados Unidos tenía un hijo para médico que fue a asistir y muere en la segunda torre"-"Alberto Santoro, es el padre de Mario (paramédico) se fue de Nueva York"Alberto Santoro, familiar de una victima del atentado a las Torres Gemelas: "Mi hija nos llama por teléfono y me dice mira lo que pasa en Nueva York, otra vez en el mismo lugar, nos dio como un paralelismo entre lo que sufrimos por las torres y lo que pasó ahora. Nos trajo malos recuerdos"-"Hace 8 años que nos fuimos de Nueva York porque el psicólogo de mi esposa nos dijo que debíamos irnos del lugar donde perdimos a nuestro hijo, lo mismo le dijeron a la esposa de Mario"-"Creo en Dios, yo estuve muy enojado con Dios por llevarse a mi hijo. No me gusta lo que pasó."-"Después de llorar mucho a mi hijo empezamos a recordar las cosas buenas que hacía mi hijo, hay que buscar la parte positiva."-"No siento miedo, Nueva York te da seguridad, ves vida todo el tiempo."