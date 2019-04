Alberto Williams: "No hay forma de conseguir vacío, matambre y asado a $149"

Alberto Williams.mp3







Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías: "Vacío, matambre y asado, en las carnicerías no hay forma de conseguirlo a 149 pesos, una parte de los 120 mil kilos va a estar en el Mercado central y el resto los van a vender los frigoríficos exportadores, en municipio de Florencio Varela, municipio de San Miguel"





"Se faenan dos millones de toneladas por mes, 120 mil kilos no es suficiente, será cuestión de intentar, pero no es para todo el mundo. Se habla de 149 pesos pero no se dice si es el precio para el público o si es lo que queda al carnicero. Si se hace un acuerdo con las carnicerías, hay que hacer logística.





Nosotros vendemos la mayor cantidad de carne de Capital, ni en los cuatro años nos ha contactado el gobierno, nadie, está todo a la deriva, muy desprolijo. Mucha gente necesita algo de mercadería económica para alimentarse"





"En Capital federal, una carne buena, el asado va entre 230 y 250 pesos, el vacío 265 y el matambre 240"





"Jamás dieron resultado los precios congelados, después de los primeros días faltan, te cobran lo que quieren y obligan al comerciante a trabajar en negro. Ojalá tenga suerte, uno no quiere ser pájaro de mal aguero, pero seguro que no va a andar"





"El consumo de la carne se siente mucho porque es muy alto el costo, el kilo de milanesas es un disparate para el poder adquisitivo que tiene la gente, se ha sentido muchísimo, las carnicerías están mal como todos los comercios que no tengan venta. El consumo per cápita de ahora es histórico, la leche también, es mucho dinero, viajar también es caro"