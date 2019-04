Alejandra Rodenas: "El frente 'Juntos' es el más votado en la Provincia de Santa Fe"

Alejandra Rodenas.mp3







"Creo que hemos hecho una enorme elección: el frente Juntos es la fuerza más votada en Santa Fe, si uno suma los votos de Omar Perotti y los de María Eugenia Bielsa". "Estamos esperando el resultado final, que viene un poco lento".



"Creo que todo se puede leer también desde perspectivas nacionales y provinciales: en lo provincial está claro que ha sido una muy buena elección del frente Juntos, que es la coalición de voluntades dentro del Justicialismo para ir todos dentro del mismo espacio en unas PASO; en términos nacionales, esto es una muy mala elección de Cambiemos en la provincia de Santa Fe"



"Hasta última hora no había una conversación oficial" "Es una mujer racional y criteriosa" "Sabe perfectamente es anteponer los intereses personales y pensar en el conjunto"



"El votante de Bielsa podría haber sido votante nuestro pero eligió en una interna otra oferta" "Es demasiada especulación para el día" "Es una opción provincial con proyección nacional"



"El o la candidata a presidente va a surgir de la voluntad de la gente; la estrategia de la unidad tiene connotación nacional y seguramente vamos a tener que dar una gran PASO" "Tengo un gran respeto por la ex presidenta" "Hay en ella, luego del discurso de CLACSO una nueva perspectiva que me genera mucho respeto"