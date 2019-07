Alejandro Finocchiaro: "La crítica al sistema cívico está llena de prejuicios"

Alejandro Finocchiaro.mp3







Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación de la Nación, habló con Luis Novaresio sobre los dichos de la Ministra Bullrich sobre que la Gendarmería está mejor vista que la educación pública.





Repasá las frases de la nota





- Sobre el prestigio de Gendarmería en relación a la escuela pública: "Hablé ayer con Patricia Bullrich y lo que ella me dijo fue que estaba al aire en una radio y estaba leyendo un estudio sobre el prestigio de distintas instituciones en el país. No estoy en desacuerdo con Patricia, sino con ese tipo de estudios; porque pienso que no se puede comparar una fuerza de seguridad con el sistema educativo o con la selección de fútbol; son estudios marcketineros que al periodismo le generan títulos pero tienen una metodología equivocada".



-"La Gendarmería es una fuerza de seguridad prestigiosa; la educación pública siempre fue prestigiosa en nuestro país. Nosotros la agarramos en un estado lamentable y hace tres años y medio que venimos remando para que vuelva a tener el prestigio que tuvo en nuestro país, adaptada a la realidad del Siglo XXI".



-"Las pruebas Aprender es un buen indicio para tener una mejora"



-"El servicio cívico y la escuela son distintos instrumentos, políticas de Estado. La escuela la estamos fortaleciendo, tenemos el Aprender conectados. Vamos a tener el Aprender matemática para aprender de otra manera"



-"Tenemos escuelas con oficios"



-"Uno tiene veda entonces cuando se hacen anuncios antes se toman como electoralistas. Cuando yo critico primero debo informarme, la critica es prejuiciosa"



-"El sistema educativo está en el Ministerio de Educación, lo que propone Patricia Bullrich es otra cosa"



Luis Novaresio, conductor: "Los Estados no enseñan valores"



Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación: "Nosotros nunca adoctrinamos"



-"La Campora es la mítica del lobby. Para mí decir de la Campora no es un insulto, cuando digo que Axel Kicillof es marxista, no es un insulto, es una persona muy bien formada. En una época me insultaban diciéndome que era liberal y no es un insulto. Para mí no es un insulto decir sos kirchnerista"