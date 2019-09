Alejandro Finocchiaro: "Que Arcioni explique qué hizo con la plata que le dimos para los salarios docentes"

N88559745.mp3



El Ministro de Educación dialogó con Luis Novaresio y atacó al gobernador de Chubut.





Sobre el paro nacional: "No creo en los paros en el sistema educativo, pero en este caso no voy a avanzar más por el hecho que lo generó. Me solidarizo, es terrible lo que pasó"





Sobre la situación de los docentes en Chubut: "Les preguntamos cuánto necesitaban para pagar la totalidad de salarios docentes y nos pidieron 1200 millones. Se hicieron adelantos financieros"





Apuntó contra el gobernador de Chubut:

- "Arcioni me dio la mano y se comprometió a pagar los sueldos... ¿y dónde está la plata?"

- "Arcioni debe usar la plata que le dimos para pagar los sueldos de los docentes. Nosotros hicimos lo correspondiente"