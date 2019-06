Alejanro Grandinetti: "Estoy más cerca de Alternativa Federal que de Unidad Ciudadana"

Alejandro Grandinetti.mp3







Alejandro Grandinetti, Diputado Nacional por el Frente Renovador, habló con Luis Novaresio sobre la decisión que deberá tomar Sergio Massa sobre en qué espacio competirá en las elecciones.





Repasá las frases de la nota





-"Es terrible ver como cae la venta de autos y esto produce problemas de empleo, como también las Pymes en riesgo que cierran o los comercios. Por otro lado, tenemos a Durán Barba diciendo 'entre el temor y la decepción, yo apuesto que gane el temor' y vamos a hacer campaña de terror en la Argentina. En la rosca política yo no estoy, pero debemos proponer esperanzas concretas, no sé que va a hacer Sergio Massa"



-"Yo creo que debemos superar algunas cosas y a la larga la coherencia paga. Es obsceno cuando se tiran cargos de un lado para otro, o ver el Gobierno ahora dando marcha atrás con la colectora porque beneficiará a María Eugenia Vidal".



-"Yo estoy más cerca de Alternativa Federal, no sé que hará Sergio Massa. Será dificil gobernar con la grieta, se puso el temor como eje, la destrucción del otro"



-"El Gobierno nos propuso 10 puntos de discusión política, y no se concretan como los precios esenciales"



-"Espero que la decisión de Sergio Massa sea la correcta, no tiene denuncias en su contra, y hace 20 años que hace política, pelea por la institucionalidad de la república, paró a Cristina Fernández eterna".