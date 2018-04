Alfredo Olmedo: "Yo no estoy de acuerdo con el aumento tarifario"

Alfredo Olmedo - diputado 19-04.mp3

"Mire cuando usted pide una sesión especial, como hizo la Oposición, ellos se deben encargar del quórum. Yo siempre vengo a trabajar, hubo 14 diputados de la Oposición que no fueron. Armaron un circo de este tema. Yo fui a trabajar, pedí la palabra y cuando le pedía a Mauricio Macri que cambie el rumbo en las tarifas me cortaron el microfono"- Acá había dos valores la puntualidad, o tratar el tema de tarifas, sonó funcional al Gobierno?: "No soy funcional al Gobierno, le repito Cambiemos no fue y 12 diputados de la Oposición no fueron. El único que puede cambiar las tarifas es el Presidente de la Nación, no el Congreso"-"Soy una persona ordenada, no se debe acomodar el reglamento."- Tarifas: "Hay que ver la situación del interior para ver lo que se paga, más que una persona que vive en Recoleta. Yo no estoy de acuerdo con el aumento tarifario, pero me apagaron el microfono"ESCUCHA LA NOTA