Alicia - esposa de un tripulante del submarino: "Le pedimos a Mauricio Macri que dé la cara"

"Nosotros no los damos por muerto aún, sabemos que hay una posibilidad, no queremos que suspendan la búsqueda. Le pedimos a Mauricio Macri que dé la cara, nadie nos dio la cara. Nos metieron en la Base y nos dicen los comunicados por televisión"-"Nos dicen una cosa y después salen con otra, nos toman como unos ignorantes a los familiares. Hace días que no duermo, tengo tres hijos. No hay ayuda económica, de ninguna parte."-"Ayer fuimos al cajero y nos dieron un pago de 279 pesos por la navegación, es una burla la memoria de nuestra gente. Queremos que el Ministro dé la cara."-"Siempre se les paga miseria por navegar."-"Para el Gobierno y los soretes de la Armada la v ida de nuestros marinos vale 279 pesos. Yo quiero que la Jueza averigüe, yo quiero que se muestren las pruebas antes de zarpar, zarpó con un tanque perdiendo hidrógeno. Sabíamos que estaba en malas condiciones."