Aníbal Carmona: "El Presidente nos habló de reglas a doce años"

Aníbal Carmona, Presidente de la Cámara Argentina de Software, habló en Novaresio 910 y dijo que "Creo que la preocupación del presidente es la de todos los argentinos: que se estabilice la macroeconomía y que todos podamos hacer el máximo potencial de cada uno de nuestros sectores".

Sobre la reunión junto al Presidente, dijo que "nos habló ayer de reglas a doce años; lo que pasó ayer fue un horizonte de inversión que no teníamos, la ley de software que tenemos en el Congreso va a tener su debate y esperamos que se pueda promulgar para tener ese horizonte; porque la inflación no es otra cosa que un síntoma de un país que no genera las divisas necesarias para integrarse al mundo. Esta industria genera una balanza de pagos a favor de mil millones de dólares."



"El sector tiene una dinamismo del conocimiento que pasa en el mundo. El año pasado crecimos un 5 por ciento del empleo cuando se destruyó el empleo, no tenemos despidos.", finalizó.





