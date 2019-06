Antonio Bonfatti: "Es una sorpresa la fórmula Macri-Pichetto"

-"Sobre la fórmula presidencial de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto prefiero no meterme, obviamente es sorpresa. Para el análisis hay que detenerse un poco y yo estoy muy metido en la cuestión provincial".



-"En esta elección se juega defender todo lo que hemos avanzado en este tiempo en cuanto a derechos, a infraestructura social y económica, pero también no volver al pasado, porque yo recuerdo la época en que las escuelas se venían abajo, cuando se quería adjudicar las obras a Odebrecht o a Lázaro Báez".



-"Santa Fe ha avanzado en este tiempo, y a la vez estamos planteando un tiempo nuevo, de generación de empleo, con un nuevo plan estratégico de políticas de Estado para la provincia. Estamos convencidos que los santafesinos van a reconocer todo esto".



-"Todos los jefes de las organizaciones del narcotráfico están presos, confiscamos los bienes de los delincuentes, se eligen los jueces de manera transparente, es otra Santa Fe".



- Sobre Elisa Carrió: "A Carrió no la considera nadie, porque lo único que hace es destruir, ni los Medios le dan lugar".



-"Nuestras encuestas sostienen que tenemos una mayor diferencia, sabemos del reconocimiento de la gente. Nosotros damos la palabra y cumplimos. En Santa Fe no hay denuncias de corrupción"



-"A Perotti lo escuché hablar de producción y vendió el Banco de Santa Fe"